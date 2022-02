Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen steigt wieder leicht an

Gerade an den Karnevalstagen ist das Testen besonders wichtig. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leverkusen Zum Karnevalsauftakt steigt die Inzidenz in Leverkusen leicht an und beträgt am Donnerstag 1156,8 (+59,2).41 Patienten werden weiterhin in Kliniken behandelt.

Insgesamt infiziert sind 28.798 Leverkusener (+432), aktuell infiziert sind 5500 Personen. 23.200 sind genesen. 148 Menschen sind bisher an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben.

Kliniken Das Klinikum Leverkusen meldet 34 Covid-Patienten, davon drei auf der Intensivstation. 22 kommen aus Leverkusen. Das Remigius-Krankenhaus behandelt sieben Patienten, davon einer auf der Intensivstation. Das Josef-Krankenhaus behandelt derzeit keine Covid-Fälle.

(bu)