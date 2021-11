Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen steigt weiter

Das Corona-Virus unter dem Mikroskop betrachtet. Foto: dpa/Niaid

Leverkusen Keine Entwarung in Sicht. Im Gegenteil: Die Inzidenz in der Chemiestadt steigt weiter auf deutlich über 230. Die Infektionsstationen in Kliniken bleiben gut belegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Inzidenz Die Wocheninzidenz in der Chemiestadt steigt weiter – am Mittwoch um auf 234,9 (+33,6).

Lage Die Stadt meldet 11.154 Fälle (+65). Bislang genesen sind 10.500 Leverkusener, aktuell infiziert sind 520. Die Zahl der Menschen, die an den Folgen einer Virusinfektion starben, beträgt gleichbleibend 120.

Kliniken Das Klinikum meldet zwölf Covid-Fälle, davon drei auf der Intensivstation, neun kommen aus Leverkusen. Im Remigius-Krankenhaus befinden sich derzeit neun Covid-Patienten, davon zwei auf Intensiv, beide werden beatmet.

(bu)