Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen steigt weiter

Inzidenzwert in Leverkusen steigt weiter

Leverkusen Seit Sonntag gelten in der Chemiestadt die verschärften Corona-Regeln. Eine Verbesserung der Infektionslage ist derzeit nicht in Sicht.

Der Inzidenzwert in Leverkusen steigt weiter von 69,6 am Samstag auf 71,5 am Sonntag. 8298 (Vortag 8285) Leverkusener haben sich infiziert, 8014 (7989) sind genesen. 182 (185) sind aktuell erkrankt.