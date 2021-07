Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen sinkt

Inzidenzwert in Leverkusen sinkt

Leverkusen In der Chemiestadt bleibt der Inzidenzwert deutlich unter 10, die Vorbeugemaßnahmen auf Stufe 0, der niedrigsten Kategorie beim Infektionsschutz. Die Infektionsstationen sind leer.

Der Inzidenzwert in Leverkusen sinkt leicht, von 6,1 am Montag auf 4,3 am Dienstag. Das meldet die Stadtverwaltung.