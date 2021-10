Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen sinkt unter 50

Leverkusen Die Infektionslage in Leverkusen entspannt sich weiter. Der Inzidenzwert beträgt 47,0, und auch die Zahl der akut Erkrankten geht zurück.

Kliniken Im Remigius-Krankenhaus in Opladen sind derzeit zwei Covid-19 Patienten in Behandlung. Davon befindet sich einer auf der Intensivstation. Das Josef-Krankenhaus in Wiesdorf meldet aktuell keine Corona-Fälle. Vom Klinikum lagen unserer Redaktion am Mittwoch keine Meldungen vor.