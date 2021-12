Inzidenzwert in Leverkusen sinkt leicht

Leverkusen Die pandemische Lage in der Chemiestadt stabilisiert sich über die Weihnachtstage ein wenig. Diese Zahlen werden für Sonntag gemeldet.

Impfangebote gibt es weiter am Klinikum, Impfpraxis Klüntsch in Opladen (ab Montag ohne Termin) und in den Luminaden (mit Termin).