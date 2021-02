Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen sinkt auf 69,0

Keine Entwarnung: In Leverkusen bleibt der Inzidenzwert weiter deutlich über 50. Foto: dpa/Matthias Balk

Leverkusen Der Inzidenzwert in Leverkusen sinkt, ist aber immer noch deutlich über dem Durchschittswert in NRW (56,0). 27 Patienten werden in Kliniken behandelt.

Am Mittwoch gab es in Leverkusen insgesamt 4622 Infektionsfälle (Vortag 4615). 3961 (3914) sind genesen. Aktuell erkrankt sind 587 (627) Leverkusener. 74 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Der Inzidenzwert der Neuerkrankungen auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt 69,0 (74,5)

Kliniken Im Klinikum werden derzeit 20 Patienten behandelt, davon sechs intensiv. Neun sind Leverkusener. Im Remigius-Krankenhaus sind es sieben, davon befinden sich vier auf der Intensivstation.

(bu)