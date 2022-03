Corona aktuell : 43 Klinik-Patienten in Leverkusen sind positiv getestet

Leverkusen Der Inzidenzwert ändert sich kaum. In den Kliniken der Stadt befinden sich derzeit 43 Patienten, die positiv auf das Virus getestet sind.

Zahlen Der Inzidenzwert bleibt am Montag in Leverkusen mit 1831,5 (- 2,4) nahezu gleich. Die Zahl der Infizierten steigt leicht an und beträgt 38.507 (+219). 31.300 Personen sind genesen, aktuell infiziert sind 7000. 157 Leverkusener starben bisher an den Folgen einer Infektion.