Corona aktuell : Inzidenz steigt – Impfaktion im Sommergarten

Kostenfrei Impfen, das ist im Sommergarten auf der Schusterinsel in Opladen möglich. Foto: dpa/Sina Schuldt

Leverkusen Angenehmes und Nützliches verbinden, das bietet das Veranstaltungsbüro Werner Nolden in Opladen an. Am Freitag, 13. August, können ich Besucher des Sommergartens kostenlos impfen lassen.

Die Inzidenz in Leverkusen steigt weiter leicht an auf 58,3 am Donnerstag (Vortag 56,2). 136 Menschen (130) sind akut erkrankt, 8223 (8213) infiziert, 7985 (7981) genesen. 102 Leverkusener starben an den Folgen einer Infektion.

Kliniken Im Klinikum werden vier Covid-Patienten behandelt, davon einer itensiv, im Remigius Krankenhaus gibt es zwei Covid-Patienten.

Impfangebot Am Freitag, 13. August, bietet das Veranstaltungsbüro Werner Nolden im Sommergarten auf der Schusterinsel in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum eine Impfaktion an. Wer sich dort mit dem Impfstoff „Comirnaty“ von BionTech/Pfizer oder dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen möchte, kann sich ohne Anmeldung zwischen 16 und 20 Uhr eine Impfdosis setzen lassen. Beim Impfstoff von J&J genügt eine einmalige Impfung. Selbstverständlich muss der Personalausweis vorgelegt werden. Wer einen Impfpass hat, sollte ihn mitbringen. Ein weiterer Service richtet sich an bereits vollständig Geimpfte, die ihren Impfnachweis in die APP ePassGo eintragen lassen wollen.

