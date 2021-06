Corona aktuell : Inzidenz in Leverkusen nähert sich der 50er-Marke

Maske ab? Von wegen, die Inzidenz in Leverkusen steigt wieder. Foto: dpa/Robert Michael

Leverkkusen Die Inzidenz in Leverkusen steigt leicht an und nähert sich wieder der 50er-Marke. Am Mittwoch betrug der Wert 49,5 (Vortag 47).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fallzahlen laut Stadtverwaltung am Mittwoch:

Infizierte 7855 (7836)

Genesene 7413 (7389)

Erkrankte 344 (349)

Todesfälle 98 (98)

Kliniken Im Klinikum werden derzeit zwei Covid-Patienten behandelt, davon kommt einer aus Leverkusen. Im Remigius-Krankenhaus befinden sich drei Patienten, alle auf der Intensivstation. Das St. Josef-Krankenhaus meldet einen Patienten.

(bu)