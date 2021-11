Leverkusen hat höchste Neuinfektionsrate in NRW : Inzidenz liegt bei 397,4

Die Schlange der Impfwilligen war am Donnerstag im Gesundheitspark lang. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Den zweiten in Folge hält sich Leverkusen an der Spitze der Negativ-Top Ten in NRW. Der Inzidenzwert klettert am Donnerstag bis an die 400er-Schwelle heran. Der Krisenstab der Stadt will am Freitag die Lage einordnen.

(LH/gut) Seit Mittwoch sind die beiden Impfstellen am Klinikum geöffnet und werden gut angenommen. Donnerstagvormittag reihten sich zahlreich Menschen in die Schlange ein, um sich den ersten, zweiten oder dritten Piks abzuholen. Leverkusen hat am Donnerstag weiterhin die Spitzenposition bei den Inzidenzen in Nordrhein-Westfalen inne und kratzt an der 400er-Schwelle mit einer Neuinfektionsrate von 397,2 (+17.1).

Weitere Fallzahlen

Gesamtinfizierte

12.352 (+146)Genesene 11.300

Aktuell Erkrankte 980

Todesfälle 123 (123)

Hospitalisierungsrate in NRW 4,21

Krankenhäuser Das Remigius-Krankenhaus behandelt sechs Covid-19-Patienten, davon zwei intensiv. Im Klinikum werden 19 Patienten versorgt, sieben intensiv.

Die Stadtspitze hat für Freitagmittag einen Lagebericht angekündigt.

