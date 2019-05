Interview zum Welt-Asthmatag : Gut leben trotz Asthma

Leverkusen Jeder 20. ist betroffen. Experten des Leverkusener Klinikums erklären Ursachen und geben Tipps.

(RP) Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die in jedem Lebensalter auftreten kann. Sie ist eine der häufigsten chronischen Krankheiten überhaupt, mit deutlich steigender Tendenz. So ist inzwischen etwa jeder zehnte Jugendliche und jeder 20. Erwachsene von dieser Erkrankung betroffen. Zum Welt-Asthmatag am 7. Mai sprechen wir mit zwei Experten aus dem Klinikum Leverkusen, Stefan Reuter und Philipp Roehr (siehe Info).

Reuter Die Diagnose und Behandlung von Asthma gehört in der Regel in die Hände der niedergelassenen Lungenfachärzte. In Zusammenarbeit mit dem MVZ Pneumologie am Klinikum Leverkusen können wir Betroffenen in allen Lagen Unterstützung anbieten. Glücklicherweise muss Asthma bronchiale nur in Ausnahmefällen im Krankenhaus behandelt werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn ein starker Asthma-Anfall auftritt. In diesen Fällen sind wir auf die Notfallbehandlung eines Asthmas gut vorbereitet.