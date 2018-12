Unternehmerverbände Rhein-Wupper : „Die Wirtschaftslage hat Bremsspuren“

Unternehmen in der Region leiden seit Jahren unter der Sperrung der A1-Brücke für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. 2020 soll der erste Teil der neuen Brücke fertig werden.

2019 tut sich einiges in der Wirtschaft. Andreas Tressin, Unternehmerverbände Rhein-Wupper, ordnet ein.

Herr Tressin, wie sieht Ihr Rückblick für 2018 aus?

Andreas Tressin Insgesamt möchte ich für die Wirtschaft hier in der Region eine positive Bilanz ziehen, denn noch nie war die Wirtschaftskraft größer, noch nie waren die Steuereinnahmen so hoch, nie waren mehr Menschen beschäftigt, noch nie lagen die Einkommen der Bürger über die ganze Breite höher. Trotzdem erlebte die Konjunktur zuletzt Gegenwind. Nach Witterung, Grippewelle und Streiks im ersten Halbjahr waren es nun Probleme vor allem der Autoindustrie beim Umstieg auf das neue Zulassungs- und Abgastestverfahren zum 1. September, die die Erträge deutlich schmälerten. So nahm die Kfz-Herstellung zuletzt um sechs Prozent gegenüber dem Vorquartal ab. Erste Betriebe beklagten eine mangelnde Auslastung, so dass kreative Lösungen bei den Flexikonten in Form von Abbau von Plusstunden und teilweise sogar Aufbau von Minusstunden gefordert waren.

Die Wirtschaft schrumpft nach drei guten Jahren wieder, Flaute in Sicht?

Tressin Der obere Scheitelpunkt der Konjunktur ist überschritten. Leider weist die wirtschaftliche Lage Bremsspuren auf. Und auch einige Institute sehen das Wachstum skeptischer. Danach wird das Wachstum bei 1,2 Prozent magerer ausfallen. Die Stimmung bei den Unternehmen verschlechtert sich zunehmend. So befürchten aktuell rund 40 Prozent der Unternehmen für das kommende Jahr schwächere Auftragseingänge. Hoffentlich wird nicht die Automobilindustrie zum Sorgenkind. Fest steht jedenfalls schon jetzt: Bei den vorhandenen Überkapazitäten am Markt wird es ein schwieriges Jahr mit großen Rabattschlachten geben. Es zeigt sich für alle Branchen das dünne Eis, auf dem nicht nur die europäischen, sondern auch die weltweiten Absatzmärkte stehen.

Experten sagen fürs kommende Jahr Firmenpleiten in Deutschland voraus. Treiben die Unternehmer in Ihrem Sprengel derzeit schon solche Sorgen um?

Tressin Leider gibt es in der Region tatsächlich schon einen Insolvenzantrag bei der Firma Gebr. Wielpütz in Hilden, einem Automobilzulieferer mit rund 850 Beschäftigten. Ich sehe darin aber nicht den Anfang eines allgemeinen negativen Trends hin zu einer Insolvenzwelle. Denn die Unternehmen hier in der Region stellen sich den Herausforderungen mit innovativen Geschäftsmodellen und sind auf der Kapitalseite im Großen und Ganzen gut aufgestellt. Das müssen sie aber auch sein, weil allein die Digitalisierung mittel- und langfristig enorme Investitionen bei den Fertigungsmethoden und der gesamten Arbeitsorganisation erforderlich machen wird.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt im neuen Jahr auf 9,19 Euro pro Stunde – Problem für Unternehmen oder genau das richtige Mittel, um (fehlende) Fachkräfte anzulocken?

Tressin Im Klartext: Mit einem Mindestlohn von 9,19 Euro wird kein Unternehmen die dringend notwendigen Fachkräfte gewinnen. So verdienen die Fachkräfte z.B. in der Metall- und Elektroindustrie schon jetzt mehr als das Doppelte. Das eigentlich gefährliche beim Mindestlohn ist doch Folgendes: Im Ergebnis trifft er die Schwächsten am Arbeitsmarkt, vor allem die gering Qualifizierten. Bei der Festlegung des Mindestlohns besteht zudem die Gefahr einer Sorglos-Politik, die alle Mechanismen ignoriert und die Löhne, vor allem der nicht Qualifizierten und der anderen Qualifikationsgruppen, über deren Produktivitätsniveau anhebt und damit ganz erheblich das Arbeitsplatzrisiko steigt. Tatsächlich kommt es doch ausschließlich darauf an, welche Leistungen und Produktivität der einzelne Arbeitsplatz bringt. Wer für seine Produkte und seine Kunden keine auskömmlichen Preise erzielt, kann eben auch keine hohen Kosten verkraften. Die Gefahr ist dann, dass diese Produkte bzw. Dienstleistungen in die Schattenwirtschaft, d.h. Schwarzarbeit abdriften.

Welche Auswirkungen hat die Brückenteilzeit?

Tressin Ich befürchte, dass die Unternehmen die Umsetzung des neuen Arbeitszeitregimes zugunsten der Arbeitnehmer nicht verkraften können. Denn richtig ist, dass in das Weltgeschehen ein neuer Liberalismus eingezogen ist im Sinne von „alle können alles, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort“. Den Takt geben dabei ausschließlich die Kunden vor. Sie erwarten von den Unternehmen, dass sie global und rund um die Uhr für sie da sind und immer schneller auf individuelle Wünsche reagieren. Wenn die Große Koalition und die Gewerkschaften meinen, das ginge auch und in erster Linie mit Arbeitszeitreduzierung, kann dem nur entgegnet werden: Genau das Gegenteil ist der Fall, insbesondere in Zeiten eines immer größer werdenden Fachkräftemangels. Deshalb brauchen die Unternehmen vor allem mehr als weniger Planungssicherheit beim Einsatz der vorhandenen Fachkräfte. Wie soll eine Planungssicherheit funktionieren, wenn nach dem Brückenteilzeitgesetz der Arbeitnehmer zukünftig eine befristete Teilzeit in einem Korridor von einem Jahr bis zu fünf Jahren beanspruchen kann und einen verbrieften Anspruch auf eine Vollzeitstelle hat, wenn er zurück kommt? Vielleicht können wenige große Unternehmen den Wünschen der Arbeitnehmer Rechnung tragen. Der weitaus größere Teil, insbesondere der Mittelstand, kann dies jedoch nicht – das sind ganz einfach die Realitäten aus vielen Beratungsgesprächen.



Wiedereinstieg für Langzeitarbeitslose: Fünf Jahre erhalten Arbeitgeber ab 2019 dafür Geld vom Staat: In den ersten beiden werden die Lohnkosten voll übernommen, dann wird sukzessive weniger bezuschusst. Denken Sie, dass dieses Modell auf Arbeitgeberseite gut angenommen wird?

Tressin Mit diesem Gesetz sollen zunächst einmal ausschließlich neue Teilhabechancen für Langezeitarbeitslose geschaffen werden, die keine Chance auf Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen und dem sozialen Arbeitsmarkt haben. Ziel ist es, dieser Personengruppe wieder eine Perspektive zu eröffnen. Im Fachkräftebereich wird diese Personengruppe mit den bestehenden erheblichen Vermittlungshemmnissen den Bedarf der Unternehmen nicht abdecken können. Vermittlungschancen wird es dort geben, wo es noch Anlerntätigkeiten gibt. Und die sind in der Tat auch heute noch in fast allen Industriebetrieben vorhanden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Tätigkeiten sehr konjunkturabhängig sind und in Krisenzeiten dem Rationalisierungsdruck unterliegen.

Die Verbreitung von Tarifverträgen ist in deutschen Unternehmen seit Jahren rückläufig. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Tressin Auch bei uns hat die „Tarifflucht“ in Summe zugenommen. Dabei muss man aber einmal klarstellen, dass in erster Linie die Flucht aus den flächentariflichen Regelungen deutlich zugenommen hat. Hier in der Region haben wir mit den Gewerkschaften aber auch sehr kreative sogenannte Haustarifverträge abgeschlossen, die den jeweiligen betrieblichen Anforderungen Rechnung tragen. Der Trend ist eindeutig: Die als Ausnahmeregelung gedachten Haustarifverträge werden immer mehr zur Regel. Das macht deutlich, dass die Tarifpolitik vor allem in ihrem wesentlichen Funktionsfeld der Regelung von Mindestarbeitsbedingungen, seit Jahren in einer tiefen Legitimationskrise steckt. Für die meisten Unternehmen sind die ausgehandelten Tarifbedingungen nämlich am Markt nicht mehr zu erwirtschaften. Insgesamt haben die tarifgebundenen Unternehmen in den letzten Jahren bei den Arbeitskosten zu viel an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren.

Im Koalitionsvertrag bekennen sich Union und SPD dazu, die Tarifbindung zu stärken, und Arbeitsminister Heil will in diesem Zusammenhang tarifgebundene Unternehmen steuerlich begünstigen. Was halten Sie davon?

Tressin Ich halte die Idee von Heil schlichtweg für unvereinbar mit dem Grundgesetz. Die Tarifautonomie umfasst verfassungsrechtlich insbesondere die Dualität von positiver und negativer Koalitionsfreiheit, also der Freiwilligkeit der Tarifbindung der Unternehmen. Es steht somit jedem Unternehmen frei, keine Tarifbindung einzugehen. Heil sprengt mit seinem Vorschlag also den verfassungsmäßigen Rahmen. Er will ganz offensichtlich die Tarifbindung mit der Brechstange durchsetzen.

Aber wie will man denn eine weitere Erosion der Flächentarifverträge vermeiden?

Tressin Mit einem international wettbewerbsfähigen Produkt. D.h. konkret: Wir brauchen dringender denn je flexible Tarifverträge, die den volatilen Wachstumsverläufen ebenso gerecht werden, wie den unterschiedlichen betrieblichen Entwicklungen. Darüber hinaus bedarf es dringend einer Regulierung des gesamten Arbeitskampfrechtes. Der Einsatz und der Umfang von Arbeitskämpfen verursacht nämlich nicht nur immer wieder erhebliche volkswirtschaftliche Schäden, sondern ist spätestens seit den zuletzt durchgeführten 24-Stunden-Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie nicht mehr verhältnismäßig und deshalb für die Unternehmen auch nicht mehr zumutbar.

Und ganz lokal: Der Bau der Rheinbrücke dauert an, der erste Brückenteil soll 2020 fertig sein. Rund um Leverkusen herrscht andauernd Stau. Wie sehr leiden die Firmen in der Stadt?