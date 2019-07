Interaktive Ausstellung von Schülerarbeiten : Inspirierende Schau „Stadt, Straße, Mensch“ im Sensenhammer

Schlebusch Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Diesen Satz hat ein unbekannter Besucher auf der Litfasssäule im Foyer des Freudenthaler Sensenhammers hinterlassen. Vielleicht war es sogar einer der Beteiligten, die genau das im Oberstufen-Kunstkursus an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule erfahren haben.

Klassisch stellt Julia Peters Bleistift und Postit-Zettelchen zur Verfügung, um Gedanken in Bezug auf die Straße zu notieren. Etwa: „Wer die Engel seiner Heimat erfahren will, der reise.“ Anna Seidel hat große Flügel mit farbigem Transparentpapier-Muster an die Wand geklebt und erläutert „Die Flügel sollen den Engel in dir zeigen.“ Sie fordert den Betrachter auf, sich vor die Engelsflügel zu stellen und ein Foto davon an Menschen zu senden, die einem wichtig sind oder etwas Licht gebrauchen könnten. Jana Boelen Theile fordert zur Interaktion per Internet auf. Sie hat eine Leverkusener Häuserzeile aus Pappe geformt und mit Playmobil-Figuren eine Straßenszene aufgebaut. Weil jeder Mensch dasselbe Umfeld anders wahrnimmt, sollen Ausstellungsgäste Figuren neu arrangieren. Mit dem Hashtag #TheStreetWesee soll jedes Ergebnis im Netz gepostet werden. Per QR-Code kann man Infos und einen Hörbeitrag zu einer Arbeitsserie abrufen, die zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes entstanden ist. Aufgabe war, die einzelnen Artikel komplett ungegenständlich auf einheitliche Quadratformate zu malen.