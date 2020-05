Besitzerwechsel : Insolventer Reifenhandel in Hitdorf gerettet

Leverkusen Die Leverkusener Unternehmerfamilie Kierdorf hat die Firma „Reifen Becker“ in Hitdorf gekauft und so fünf Mitarbeitern den Arbeitsplatz gesichert. „Die Ausgangslage ist gut“, sagen die neuen Besitzer.

Die Übernahme war nicht geplant. Seit diesem Monat aber kann die Leverkusener Unternehmerfamilie Kierdorf eine Firma mehr ihr eigen nennen: Reifen Becker in Hitdorf. „Der Inhaber war schwer erkrankt. Sein Sohn hatte Insolvenzantrag gestellt“, berichtet Georg Kierdorf (55), der mit seinem Bruder Joachim Kierdorf (53) nun die Geschäftsführung übernommen hat. Da der Reifenhandel in ihrem Gewerbekomplex, dem „Businesspark Hitdorf“ an der Quarzstraße, ansässig war und ist, habe man nicht lange überlegen müssen und das Unternehmen vom Insolvenzverwalter gekauft.

Der „Businesspark Hitdorf“ war im Jahr 2013 aus dem früheren TNT-Zentrum entstanden. Die Unternehmerfamilie hatte die Gebäude nach dem Auszug des Logistikers umnutzen müssen und daraus einen Gewerbepark gemacht. Insgesamt besitzt sie laut Georg Kierdorf elf Firmen in den Bereichen Logistik und Immobilienverwaltung. Es gehören aber auch eine Harley-Davidson-Vertretung und eine KTM-Vertretung dazu. „Die Firmen befinden sich in Leverkusen, Köln, Bonn und in Ostdeutschland“, berichtet der gebürtige Opladener, der heute in Lützenkirchen lebt.