Für 750.000 Euro entsteht in Opladen ein weiteres Stückchen Innenstadt Am Bahnhof reift der Bruno-Wiefel-Platz

Im Norden vom Westen geht es weiter. Wer dieser Tage per Lift, per Treppe oder mit dem Rad oben auf der Bahnhofbrücke in Opladen ankommt und einen Blick Richtung Opladener City wirft, stellt fest: Neben dem Busbahnhof tut sich was. Erdhügel, Dixi-Klöchen, Baugerät sind auszumachen. Auch ein Stück des Brachlandes in dem Bereich, der als schlaglochreicher, geduldeter Parkplatz diente, ist frisch gepflastert. „Es entsteht der Bruno-Wiefel-Platz als Verbindung zur Bahnhofstraße“, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch auf Anfrage unserer Redaktion „Nachdem er baureif gemacht wurde – zum Beispiel durch den Abbruch der alten Asphaltdecken und die Herstellung eines Entwässerungssystems des Platzes – wird der Bereich nun gepflastert.“