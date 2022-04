Aktion auf Opladener Wochenmarkt „Coffee with a cop“ : Reul: „Das ist Klimapflege für die Polizei“

Torsten Ullmann diskutierte am Donnerstagmorgen mit Innenminister Herbert Reul (M.) und Bezirksbeamten Ralf Johnen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Kontakt zur Behörde auf kürzestem Dienstweg: Zu Aktion „Coffee with a cop“ auf dem Wochenmarkt in Opladen kommt am Donnerstag auch NRW-Innenminister Herbert Reul.

Die Gesprächseröffnung am Donnerstagmorgen ist knallhart. Mit dem Satz „Ich bin sauer auf die Polizei“ wendet sich eine Frau an Polizisten auf dem Opladener Platz. In der Hochphase der Pandemie sei sie auf die Maskenpflicht kontrolliert worden, sie zeigte dem Beamten ihre Befreiung. Der kündigte vorschriftsgemäß die Prüfung des Dokuments an. Die Frau fürchtet ein Verfahren, hakt nun auf dem Opladener Markt nach. „Es war schön, mit Ihnen zu reden. Frohe Ostern“, sagt sie am Ende des Gesprächs.

„Genau darum geht es bei diesem Angebot: die Sorgen der Menschen anzuhören und sie ihnen auch ein Stück weit zu nehmen“, sagt Polizeisprecher Carsten Rust. Um ihn herum stehen zur besten Wochenmarktzeit weitere Beamte vor einem historischen Kaffeemobil. Die Aktion heißt „Coffee with a cop“, übersetzt so viel wie „Auf einen Kaffee mit der Polizei“.

Der Inhalt seiner ersten Tasse wärmt Herbert Reul um 9.15 Uhr den Magen. „Der schmeckt wirklich gut“, lobt der NRW-Innenminister. Der 69-Jährige war im Berufsleben kein Polizist, sondern Lehrer, ist aber als Innenminister oberster Chef der Landespolizei und zudem Ideengeber zur Aktion. „Ich hab das mal gesehen, dass es das in Amerika gibt. Tolle Idee“, erzählt der Landtagskandidat für den Rheinisch-Bergischen Kreis und betont: „Das hier hat absolut nichts mit Wahlkampf zu tun. Das hier ist Klimapflege für die Polizei.“ Vor allem, weil die Leute mit allen möglichen Fragen kommen könnten.

„Eine Dame wollte gerade wissen, ob sie auf einem parkscheinpflichtigen Parkplatz für ihr Motorrad ein Ticket ziehen muss. Wir haben es mit den Polizisten direkt klären können.“ Ergebnis: Fürs Motorrad braucht‘s keinen Parkschein. Andere fragten für ihre Kinder nach Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. „In Dormagen hat mich bei der Aktion neulich jemand hingewiesen, dass an der und der Ecke in der Stadt Drogen kursierten. Ob die Polizei nicht was machen könnte.“ Rund 30 Kaffee-Aktionen mit der Polizei habe es bisher gegeben, an zehn nahm Reul teil. Er schätzt dabei den quasi nicht vorhandenen Dienstweg, den direkten Kontakt.

Den sucht auch Torsten Ullmann. Er ist aus Düsseldorf angereist, um mit Minister und Polizei darüber zu sprechen, dass sich in der Düsseldorfer Altstadt „Horden von gewaltbereiten Jugendlichen“ träfen. „Über Lösungen dafür muss man sprechen“, sagt Ullmann, „anstatt nur auf der Couch zu sitzen“. Verena Meyburg, die ihre Kindern Bruno und Rita im Lastenfahrrad transportiert, hat das Thema sicheres Fahrradfahren und Verkehrswende im Gepäck. „Grundsätzlich finde ich die Aktion gut“, merkt sie an.