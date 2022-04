Werben für den Markt der Möglichkeiten zum Wiedersteinstieg in den Beruf: (v.l.) Fabienne Herrmann (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Jobcenter AGL), Günter Hinken (Leiter VHS Leverkusen), Jasna Rezo-Flanze (IHK zu Köln), Dagmar Wirthmann (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach) und Antje Winterscheidt (Koordinatorin NetzwerkW Leverkusen, Gleichstellungsbüro Stadt Leverkusen). Foto: Miserius, Uwe (umi)