Marienschule : Auf Augenhöhe mit der Zukunft

Leverkusen Info-Mobil gibt Marienschülern Einblicke in Technik und Berufe von morgen.

„Zutritt ist leider nur für angemeldete Gruppen“, musste Lina Barth eine Gruppe von Jugendlichen abweisen, die der riesige Science Truck mit dem Namen „Touch Tomorrow“ auf dem Opladener Marktplatz neugierig gemacht hatte. Rein durften und dürfen noch einmal am Mittwoch ausschließlich Klassen der Opladener Marienschule, denn für die hat Mathe- und Physiklehrer Ulrich Rasbach das hochtechnisierte Werbemobil für mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe bei der Bundesagentur für Arbeit bestellt.

Auf dem Schulhof hätte die Zufahrt für den auf zwei Geschosse ausfahrbaren Truck nicht gereicht. Deswegen musste er auf dem Marktplatz parken und die Schul-Klassen und Kurse dorthin laufen. Selbst da gab es am Dienstagmorgen ein Problem, nämlich nicht genügend Power für die Technik-Einheit, die einen Blick in „Deine Welt von morgen“ erlaubt. Die Sicherung sprang mehrmals raus, bis Denis Freidel und sein Kollege Alexander Geiger das 32-Ampere-Problem gelöst hatten. Die Schüler der 8a, die sich deswegen draußen in Geduld üben mussten, wunderten sich drinnen allerdings nicht mehr. Denn diese IT-Ausstattung mit Riesenbildschirm und acht Computer-Stationen braucht natürlich entsprechende Power.