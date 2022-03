Chef-Infektiologe am Klinikum Leverkusen : „Corona-Pandemie beeinflusst auch Verbreitung von Tuberkulose“

Chef-Infektiologe am Klinikum Leverkusen

Leverkusen Der Chef-Infektiologe des Klinikums Leverkusen, Stefan Reuter, sieht gegenläufige Wirkungen der Corona-Seuche auf das Vorkommen der Lungenkrankheit. Einerseits könnten Tuberkulose-Fälle später entdeckt werden, andererseits könnte die Zahl der Übertragungen durch die Schutzmaßnahmen in der Pandemie zurückgegangen sein.

Die Tuberkulose ist die weltweit häufigste und tödlichste Infektionskrankheit. Der Welt-Tuberkulose-Tag am 24. März erinnert jährlich daran. Auch in Leverkusen kommt es immer wieder zu Tuberkulose-Fällen, die unter anderem auch im Klinikum behandelt werden. Stefan Reuter, Direktor der Medizinischen Klinik 4 und Chef-Infektiologe des Klinikums, beantwortet alle Fragen rund um Tuberkulose und den Einfluss der Corona-Pandemie darauf.

Wie steckt man sich mit Tuberkulose an?

Wie bemerke ich eine Erkrankung an Tuberkulose?

Wer ist am häufigsten betroffen?

Reuter Personen können in jedem Lebensalter betroffen sein, wobei sich ein Häufigkeitsgipfel im jungen Erwachsenenalter findet und dann wieder bei älteren Senioren über 80 Jahre. Männer sind fast doppelt so häufig betroffen wie Frauen. In Stadtkreisen kommt die Tuberkulose häufiger vor als auf dem Land.