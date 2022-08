Am Montagabend : Stadtfest endet ohne Feuerwerk

Am Montagabend

Opladen Die Schausteller zeigten sich zufrieden mit den Besucherzahlen der Kirmes. Am Wochenende waren Opladener Platz und Kölner Straße voll.

(LH) Sicherheit hat Vorrang vor Vergnügen. Und weil das so ist, musste das Opladener Stadtfest Montagabend ohne Großfeuerwerk auskommen. „Das war schade, aber es ist einfach zu trocken und die Brandgefahr zu groß. Man muss bedenken: Wir veranstalten das Stadtfest mit Kirmes mitten im Wohngebiet“, sagt Fest-Organisator Wilfried Hoffmann. Er, die Feuerwehr und die Stadt hatten sich gemeinsam zur Absage entschieden. „Die Besucher waren am Montagabend dennoch da“, ergänzt der Leverkusener Schausteller. Überhaupt sei er mit der guten Resonanz zufrieden. „Die Leute sind einfach froh, wieder etwas unternehmen zu können, Fußgängerzone und Opladener Platz waren voll.“ Wie viele Besucher sich von Fahrgeschäften, Marktständen und Schlemmereien verführen ließen, kann er nicht sagen. Dafür gebe es zu viele Ein- und Ausgänge, an denen gezähtl werden müsste. Hoffmanns Fazit: „Es hat gepasst.“ Foto: UM