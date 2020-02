Essen und Trinken: „Der kleine Muck“ : „Die Wahrheit liegt auf dem Teller“

Opladen In Opladen treffen deutsche und thailändische Küche aufeinander. Mit Erfolg. Besonders an Wochenende ist der Andrang groß.

Auf der Speisekarte stehen thailändische Gerichte wie Tom-Jam-Suppen oder Hauptspeisen wie Pad Prig Khing, also gebratener Fisch in Currypaste mit grünen Bohnen. Im Opladener Restaurant „Der kleine Muck“ gibt es aber auch Schnitzel und weitere, typisch deutsche Essen. Restaurantbesitzer Uwe Clasen schildert, was es damit auf sich hat: „Als junger Mann zog es mich in die Welt hinaus“, erinnert sich der 57-Jährige aus Merl in der Eifel. Nach seiner Ausbildung zum Metzger war er für drei Jahre in Moskau, um dort deutsche Wurst herzustellen. Anschließend reiste er aus dem gleichen Grund nach Bangkok. Dort lernte er seine Ehefrau Wanna kennen, seit inzwischen 26 Jahren sind die Beiden verheiratet.