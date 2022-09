Fallen Parkflächen weg? : Opladener fürchten um einkaufsnahe Parkplätze

Der Bunkerparkplatz in Opladen an der Bahnhofstraße wird intensiv genutzt. Foto: Bernd Bussang

Opladen Eine Verwaltungsäußerung sorgt für Irritationen in Opladen. Fällt der Parkplatz an der Kämpchenstraße bald weg? Den Bunkerparkplatz will die Stadt bestehen lassen, auch wegen satter Einnahmen.