Abwechslung angesagt : Ukrainische Kinder genießen Naturgut-Ferien

Opladen Der Aufwand für die Ferienaktion ist enorm, gerade nach der Flut kommt das Naturgut an seine personellen Grenzen. Ob die Aktion wiederholt werden kann – offen.

Der Krieg in der Ukraine läuft seit mehr als fünf Monaten. Viele Menschen, darunter unzählige Kinder, wurden aus ihrer Heimat vertrieben. In Deutschland bemühen sich Institutionen, die Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Das Naturgut Ophoven lud nun 20 ukrainische Kinder zu einer Ferienwoche auf dem grünen Gelände ein. Dank einiger örtlicher Sponsoren gelang das kostenlos. Das Geschwisterpaar Alina und Roman freute sich über die Abwechslung.

Die beiden Kinder haben auf der Mitmachbaustelle der Bildungseinrichtung an einem Haus aus Stein, Holz und Mörtel gebaut. Die Flucht scheint ihnen nicht nachzuhängen. Mittlerweile, sagten sie, fühlten sie sich in ihrer neuen Heimat wohl, und sie hätten sich schon ein wenig eingewöhnt.

Jubiläum in Leichlingen

Jubiläum in Leichlingen : Adler-Apotheke nach der Flut wie neu – pünktlich zum 150-Jährigen

Auf dem Gelände des Naturguts können sie zudem wunderbar zur Ruhe kommen. Dass der Ort eine Friedlichkeit ausstrahlt, stellte Leiter Hans-Martin Kochanek heraus. Dazu passen die Unternehmungen, die die Kinder in den fünf Tagen erleben. „Wir bauen uns einen Wohlfühlort, ein Traumhaus, einen Ort, an dem wir glücklich sind“, erläuterte Museumsleiterin Ute Pfeiffer-Frohnert. Das geschah zunächst aus Stein und wird im Laufe der Woche mit Pappe fortgesetzt. Zudem besuchen die jungen Entdecker den nahe gelegenen Wiembach zur Abkühlung, und am Freitag gibt es ein Abschiedsfest mit ihren Eltern und selbst gemachtem Brot.