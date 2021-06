Covestro unterstützt Stadt Leverkusen mit Lernmaterial : Naturwissenschaften für Kleine aus dem Erzählkoffer

Leverkusen „Igitt, der Ekelkoffer“, „Was wächst denn da?“, „Mein genialer Körper“, „Erste Zahlen und Buchstaben“: Derlei Titel tragen zehn neue Erzählkoffer zur Lese- und Sprachförderung, die die Stadtbibliothek mit Unterstützung des Werkstoffherstellers Covestro anschaffen konnte.

Nicht ganz uneigennützig aus Konzernsicht, denn die Koffer beinhalten natürlich Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik. Covestro denkt an Fachkräfte-Nachwuchs-Förderung in dem Berufsfeld.

Oberbürgermeister Uwe Richrath freut sich über die Unterstützung von Covestro: „Gerade Kinder hatten besonders unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden. Umso wichtiger ist es, dass mit Hilfe der Erzählkoffer und der Beebots die Sprach- und Lesekompetenz spielerisch gefördert und das Interesse und Verständnis für digitale Technik geweckt werden kann“, lobt er den Zuwachs in der Bibliothek. Das sieht auch Daniel Koch, Leiter der NRW-Standorte von Covestro, so: „Die Erzählkoffer helfen, naturwissenschaftliche Themen kindgerecht zu vermitteln. Und mit den Beebots haben Erzieher die Möglichkeit, schon die Kleinsten auf spielerische Weise für digitale Lernformen zu begeistern.“ Zudem werde so die Digitalisierung in der Stadt ein Stück weit gefördert.