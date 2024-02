200 Wohnungslose in Leverkusen In den Notunterkünften mehrt sich Gewalt

Drogen, Alkohol oder psychische Erkrankungen sind häufig Beschleuniger für den Weg auf die Straße. 200 Wohnungslose hat die Stadtverwaltung in Leverkusen registriert. Sie werden in einem breit aufgestellten Netz von Einrichtungen und Unterkünften betreut. Doch immer wieder schlüpfen Menschen durch die Maschen des Sozialstaats. In einem Bericht für den Stadtrat gibt die Sozialverwaltung einen Überblick zum Stand der Unterbringung. Ein Fazit lautet: In den Unterkünften mehren sich Gewalt und Sachbeschädigung.