Auswirkungen der Krankenhaus-Reform In Leverkusens Kliniken stehen die Zeichen auf Zukunft

Lauterbachs Krankenhausreform will das System der Fallpauschalen beenden und durch Vorhaltepauschalen ersetzen, was einzelnen Kliniken (die nicht so hohe Fallzahlen haben) die Existenz sichern und so die Versorgung in der Fläche erhalten und wenn möglich verbessern soll. Außerdem sollen Kliniken transparenter arbeiten, Patienten schneller erkennen, wo sie gut behandelt werden und wo nicht. Laumann hingegen will vor allem die Qualität der Behandlungen durch Zentrenbildung sichern, indem er die Kliniken belohnt, die in einzelnen Leistungsbereichen besonders hohe Fallzahlen haben, gleichzeitig aber auch die Basis-Behandlung in der Fläche sichern. Das klingt mitunter widersprüchlich.