Feuerwehreinsatz in Leverkusen Im Hochbunker brennt es schon wieder

(bu) Erneut hat es am Donnerstag in dem verlassenen Hochbunker an der Niederfeldstraße gebrannt. Gegen 14 Uhr war der Alarmruf bei der Feuerwehr eingegangen. Die Einsatzkräfte rückten aus. Sie fanden am Brandort im Bunker lodernden Unrat vor, löschten das Feuer und entrauchten das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Brandursche ist unklar.