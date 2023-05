Bepflanzung auf Leverkusens Straßen und Plätzen 10.000 neue Sommerblumen für die Stadt

In diesem Jahr betragen die Kosten für die Wechselbepflanzung rund 16.500 Euro. Der Auftrag, die Sommerblumen zu liefern, erhielt eine große Gärtnerei in Langenfeld, da es laut Meister Edgar Schlautmann keine derartigen Betriebe in Leverkusen gibt. Die Kolonnen, die das Einpflanzen übernehmen, sind nun also mit den vielen Pflanzen überallhin unterwegs. Wechselbeete gibt es auf den sieben Friedhöfen der Stadt, an der Ecke Willy-Brandt-Ring/Mülheimer Straße, am Lindenplatz, dem Berliner Platz, im Park Mathildenhof, auf der Grünfläche Stephanusstraße, am Werth in Hitdorf, an der Lützenkirchener Straße und der Doktorsburg. All diese Flächen wurden zuvor von den Frühlingsblumen befreit, durch Fräsen gelockert und mit einem organischen Langzeitdünger behandelt. Stadtweit handelt es sich dabei um eine Fläche von etwa 550 Quadratmetern.