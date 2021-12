Charity-Aktion bei Kaufhof Leverkusen : Weihnachtsmann wartet auf Kinder

Leverkusen Bei Kaufhof-Charity-Aktion für bedürftige Kinder sprangen Eltern als Geschenke-Abholer ein. 190 Wünsche wurden von Kunden und dem Unternehmen erfüllt.

Der Nikolaus war mit seinem Rentierschlitten eigens vom Nordpol angereist, der Engel hatte sich das Brautkleid übergestreift. Aber weit und breit waren keine Kinder zu sehen. „Ja wo sind denn die Kinder? Waren die nicht lieb?“, scherzte Weihnachtsmann Holger Krämer verwundert. Eigentlich sollten die Sprösslinge am Mittwochmorgen ihre bestellten Weihnachtsgeschenke in der Galeria Karstadt-Kaufhof aus den Händen der beiden himmlischen Wesen entgegennehmen. Doch erst nach rund 15 Minuten kam ein Kind mit seiner Mutter.

In der Zwischenzeit herrschte gespanntes Warten. Daher wurde vermutet, dass viele der Empfänger wegen eines fehlenden Impfnachweises, der am Eingang vorgelegt werden musste, gar nicht kommen konnten. Ein Problem stellte das allerdings nicht dar. Sollten die Geschenke nicht im Kaufhaus abgeholt werden, so würden sie später durch die Leverkusener Tafel an die Besteller ausgegeben.