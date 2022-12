Regen-Bilanz des Wupperverbands In Leverkusen war der November besonders trocken

An der Bever-Talsperre in Hückeswagen wurden insgesamt 98 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Im langjährigen Mittel sind es im November dort 124 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid lag die Regenmenge ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt: 75 Liter waren es hier, durchschnittlich sind es 108 Liter. Auch auf der Kläranlage Buchenhofen in Wuppertal fiel mit 79 Litern deutlich weniger Regen als im Durchschnitt von 107 Litern. An der Messstelle Kläranlage Solingen-Burg wurden 86 Liter pro Quadratmeter gemessen, im Schnitt sind es 119 Liter.