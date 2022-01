Wettbewerb für Azubis in Leverkusen und Leichlingen : Mit der gelben Hand gegen Ausgrenzung im Betrieb

Leverkusen/Leichlingen Interessierte Azubis und Berufsschüler haben noch bis Sonntag, 16. Januar, die Möglichkeit, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft zum Mitmachen auf.

Die rote Karte ist ein unverkennbares Zeichen im Sport: Platzverweis. Doch auch abseits des Spielfelds soll schlechtes Verhalten keinen Platz mehr haben. Unter dem Motto „Mach meinen Kumpel nicht an!“ ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Azubis dazu auf, sich für Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zu engagieren und Fremdenfeindlichkeit die „Gelbe Hand“ zu zeigen. In einem Wettbewerb sollen die verschiedensten Initiativen ausgezeichnet werden.

Dabei sind alle möglichen Projekte gefragt: vom Instagram-Account gegen Rechtsextrmismus bis zum Antidiskriminierungs-Seminar in der Berufsschule. Entscheidend ist die Absicht, sich für mehr Solidarität im Beruf einzusetzen. Denn dort gebe es besonders viele zwischenmenschliche Begegnungen, sagt Manja Wiesener, Geschäftsführerin der NGG-Region Köln: „Ob in der Backstube, an der Hotelrezeption oder in der Lebensmittelfabrik – kaum irgendwo kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft so eng zusammen wie am Arbeitsplatz.“