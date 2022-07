Nachfolgerin gefunden : Wechsel im Kartenbüro des Forums

Anita Sarac folgt dem scheidenden Gerhard Zech. Foto: KulturStadtLev

Leverkusen Gerhard Zech geht nach 42 Jahren in den Ruhestand. Eine erfahrene Nachfolgerin ist mit Anita Zarac bereits am Start. Kultursaison startet im September.

Für Kulturfreunde und Besucher des Forums ist er das vertraute Gesicht beim Kartenkauf: Gerhard Zech, langjähriger Leiter des Kartenbüros im Forum. Ob Reservierungen, Umtausch-Scheine oder Kauf eines Abonnements, auf seine kompetente Beratung konnten sich Kulturbesucher ebenso verlassen wie darauf, dass er auch in betriebsamen Momenten stets souverän den Überblick behielt.

Jetzt geht er in den Ruhestand, „mit den besten Wünschen von Betriebsleitung und Belegschaft des Forums, aber auch mit einer beträchtlichen Portion Bedauern darüber, einen so geschätzten Kollegen zu verabschieden“, heißt es in einer Pressemitteilung von KulturStadtLev

Seit 1980 im Forum, begleitete Zech die Umstellung vom Vorverkauf an der Forum-Kasse zu elektronischen Ticketsystemen. Das machte den Kunden den Kauf von Eintrittskarten leichter. Aus 42 Jahren Erfahrung kann Zech auch von einigen turbulenten oder unkonventionellen Veranstaltungen berichten. Dass Gerhard Zech im Ruhestand unter Langeweile leiden wird, ist nicht zu befürchten; wohl eher wird er sich mit gesteigerter Intensität der beliebten Musikkneipe „Notenschlüssel“ widmen, die er in seiner Freizeit seit 2012 gemeinsam mit Freunden betreibt und die eine oder andere Reise ins geliebte Irland dürfte auch bereits in Planung sein.

Gerhard Zechs Nachfolge übernimmt Anita Sarac (46). Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte stammt aus Pforzheim, lebt aber schon lange in Köln. Vor Tätigkeiten als Büroleitung und Partnersekretärin in verschiedenen Kanzleien arbeitete sie im Ticketing der Lanxess-Arena Köln, zuletzt fünf Jahre als Leiterin des Ticketings, außerdem im Ticketing von tourenden Stars wie den Rolling Stones, Genesis und Sting. Seit einigen Wochen hat sie nun schon Einblick in die Arbeit des Kartenbüro-Teams, auch dank ihres Vorgängers, und freut sich auf und über die Arbeit im Team und im Umfeld des abwechslungsreichen Forum-Programms.

Das Kartenbüro behält seine üblichen Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, ebenso wie die etablierten Kontaktmöglichkeiten. Unter tickets@kulturstadtlev.de oder Tel. 0214 4064113 kann man das Team wie gewohnt erreichen und sich beim Kartenkauf beraten lassen – denn schon im September startet die neue Saison.

Infos über das Programm finden sich schon jetzt unter www.kulturstadtlev.de/forum.

(bu)