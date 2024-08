Super-Sommer-Stimmung in Leverkusen-Opladen Bierbörsen-Sonntag mit den Bläck Fööss

Das zweite führte ihn gleich in den Ort, in dem er aufwuchs – Opladen. Hier wiederum kennen die allermeisten die Fööss und ihre Lieder samt Texten. Was folgte? Na klar, die Musiker trafen auf einen der größten Mitsingchöre überhaupt vor der Bühne – etwa bei Klassikern wie „Unsere Stammbaum“. Ein rundum gelungener Bierbörsen-Sonntag, auch in stimmlicher Hinsicht auf und vor der Bühne. Foto: Matzerath