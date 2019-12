Neue Station im Parkhaus der Rathaus-Galerie : In Leverkusen stehen bald elf E-Tankstellen

In Leverkusen stehen bald elf E-Tankstellen

Gregory Hedderich (l.) und Thomas Eimermacher an der E-Tankstelle im Parkhaus der Rathaus-Galerie. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Zu den bisher acht Stationen kommen im neuen Jahr weitere drei dazu. Noch rechnet sich das aber nicht.

Dass sich die Mobilität der Menschen ändern muss, darüber ist sich die Wissenschaft wohl einig. Für den Straßenverkehr sind Elektroautos daher ein richtiger Schritt in die Zukunft. Doch dafür benötigt es die dazugehörige Infrastruktur, zu der öffentliche Auflademöglichkeiten zählen. In Leverkusen gibt es derer acht, elf sollen es nach dem ersten Quartal 2020 sein. Eine neue E-Tankstelle wurde jetzt im Parkhaus der Rathaus-Galerie eröffnet.

Zu finden ist diese auf dem Parkdeck A. Im schmucken weiß und blau kommt die Säule daher. Hinter der unscheinbaren Fassade aber verbirgt sich eine Menge Energie. Je nach Fähigkeiten des an die Säule angeschlossenen Fahrzeugs, lädt sie dessen Batterie in 45 Minuten für 100 Kilometer auf. Das versicherte Mirko Morawetz. „Das Auto ist hier der limitierende Faktor“, betonte der diplomierte Ingenieur und Projektleiter bei der EVL.

Die hatte die Ladestation auf Nachdruck von ECE-Hausinspektor Fred Brauer im Parkhaus der Rathaus-Galerie platziert – mit Netzanschluss entstanden Kosten in Höhe von rund 22.000 Euro. Die Hälfte davon ist durch Fördergelder gedeckt. Den größten Anteil in der Folge macht jedoch die Wartung der hochtechnologisierten Säule aus, deren Technik auf den ersten Blick jedoch ausgereift scheint.

Das System funktioniert fast vollends über eine App auf dem Smartphone. Dort einmalig angemeldet, zeigt die Anwendung ihrem Nutzer freie und zugängliche Ladestationen an dessen Standort an. Viele der Säulen gehören zu einem Netzwerk. Daher ist es laut Morawetz egal, in welcher Stadt die Aufladung erfolgt. Abrechnet wird diese dann stets über den Energieversorger der heimischen Stadt. Eine einmalige Aufladung ist durch das Scannen eines QR-Codes auf der Seite der Säulen möglich. „Leider gibt es noch kein Netzwerk, das deutschlandweit agiert“, bemängelte Morawetz.