Wochenkommentar : Besser fürs Klima: 300 Bäume müssen bleiben

Leverkusen Bis zu 300 Bäume sollen an der Wiembachallee in Opladen für den Hochwasserschutz fallen. Ein völlig falsches Signal, findet unser Autor.

Es geht um den Hochwasserschutz. Laut EU-Richtlinien gilt der Bereich am Wiembach als „Risikogewässer“. Denn im unwahrscheinlichen Fall eines Jahrhunderthochwassers könnte er über die Dämme treten und ringsum nicht nur für nasse Füße, sondern auch für Schäden an den anliegenden Häusern sorgen. Das ist gar nicht neu. Die europäische Verpflichtung zum Hochwassermanagement gilt seit 2007. Und deshalb gibt es klare Vorgaben für Neu- und Umbauten am „Risikogewässer“. Im Klartext: Häuser müssen wasserdicht gebaut sein. Und darum scheint es hier zu gehen. Gibt es spezielle Interessen von Anwohnern oder Bauunternehmen? Will jemand bauen, wo es derzeit nicht geht oder teuer ist?