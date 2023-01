Mobilität in Leverkusen Wupsi-Leihräder sind ein Renner

Das Leihradsystem der Wupsi ist ein Erfolgsmodell. Das zeigen Zahlen. Seit dem Start im März 2019 haben sich mehr als 14.000 Kunden registrieren lassen. Wupsi-Räder wurden in diesem Zeitraum mehr als 170.000 Mal ausgeliehen. Vor allem im vergangenen Jahr und gerade auch in den warmen Sommermonaten nutzten viele Leverkusener die Räder, gingen die Zahlen gegenüber dem Vorjahren kräftig in die Höhe. So etwa verdoppelte sich die Zahl der Ausleihen mit mehr als 8000 gegenüber dem Vorjahr. Für die Stadtverwaltung ein gewichtiger Grund, dem Stadtrat eine Verlängerung mit dem Partner Nextbike nach Auslauf der Vertragszeit im März 2024 um weitere fünf Jahre zu empfehlen und dafür auch kräftig in die Haushaltskasse zu greifen.