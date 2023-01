Ausstellung in Manfort Fotografin Bärbel Cardeneo hält Wunder der Natur fest

Kunsthistorikerin Kerstin Meyer-Bialk führt bei der Eröffnung am 27. Januar um 18.30 Uhr in das Werk der Künstlerin ein. Während der Laufzeit bietet das Bildungswerk passende Veranstaltungen an, die auf die Ausstellung Bezug nehmen. Es gibt eine Schreibwerkstatt „Kurz gedichtet – Haiku und Co.“, die bei der „Midissage“ am 23. Februar um 18.30 Uhr im Beisein der Fotografin öffentlich präsentiert werden. „Boden und Bodentiere – kleine Tiere mit großer Wirkung“ ist eine Fortbildung für Betreuungskräfte im Offenen Ganztag und „Bugs – Kleine Krabbeltiere ganz groß“ ist gedacht für Kindertagespflegepersonen. Für alle gilt das Angebot „Waldbaden – eine Wohltat für Körper und Seele – Entspannung und Stressreduktion im Wald“, das Gartenseminar „Elemente naturnaher Gärten“ oder „Fotografieren mit dem Tablet“.