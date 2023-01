Mensch & Stadt Auch Karnevalisten müssen mal aufs Klo

In rund zweieinhalb Wochen fahren die bunt dekorierten Karnevalswagen wieder durch die Stadtteile, und das süße Naschwerk fliegt von oben in die Menge. Doch was tut der für gewöhnlich bonbonwerfende Jeck, wenn sich während der stundenlangen Schwerstarbeit auf dem Wagen plötzlich die Blase meldet? Die Roten Funken haben dafür tatsächlich vorgesorgt und auf ihren zwei Senatsschlitten ein stilles Örtchen versteckt. Während das der Herren rudimentär daher kommt, freuen sich die Damen über eine exquisite Ausstattung. Nur der Präsident und seine beiden Pagen müssen hoch zu Ross einhalten.