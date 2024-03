Restaurants, Firmen und Institutionen in Leverkusen machen bei Klimaaktion mit Mondschein-Yoga zur „Earth Hour“

Ende des Monats geht in Leverkusen das Licht aus – zumindest für eine Stunde. Die „Earth Hour“ wird in dieser Form zum 14. Mal in der Stadt organisiert: Viele Institutionen und derzeit fünf Restaurants beteiligen sich, machen das Licht im Innern oder an den Fassaden aus – und so auf den dringend notwendigen Schutz des Planeten aufmerksam.