Gelbe Säcke und Container für den Plastikmüll : Gelbe Säcke sind bald nicht mehr knapp

Ähnlich wie hier in der Derr-Siedlung stapeln sich in Leverkusen vielerorts die Gelben Säcke - wenn es welche gibt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gelbe Säcke, in denen Menschen unter anderem leere Joghurtbecher entsorgen, waren in Leverkusen in den vergangenen Wochen rar. Das dürfte sich jetzt ändern. Außerdem: Ab Januar kommen für große Hausgemeinschaften gelbe Container hinzu.