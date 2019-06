Diskussion zur Zukunft von Kindern : In Leverkusen fehlen derzeit 320 Kita-Plätze

Leverkusen Über die Zukunft von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in Folge auch Kita-Betreuung diskutierte die CDU mit Fachleuten.

Mit Geld alleine werde sich das nicht lösen lassen, zumal die Gelder des Landes nicht in höhere Gehälter fließen. Die Ausbildung müsse von bereits zu Beginn besser vergütet werden, merkten Gäste an. Auch die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung fehle. Durch die frühkindliche Erziehung und die Vielzahl an Betreuungs- und Förderangeboten sei eine anspruchsvolle Ausbildung des Fachpersonals nötig. Das müsse sich auch finanziell lohnen. „Statt den Eltern also noch ein weiteres Jahr Beitragsfreiheit zuzusprechen“, sagte Marianne Hasebrink vom Kita-Träger des Caritasverbandes bei dem Termin, „wäre es sinnvoller gewesen, auch dieses Geld ins System einfließen zu lassen.“