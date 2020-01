Kita-Situation : Im Notfall kommt Betreuer für Mittagspause

Dezernent Marc Adomat sieht die Stadt beim Betreuungsangebot auf gutem Weg, doch gebe es noch viel zu tun.

Bei der Diskussion um fehlende Betreuungsplätze für Kleinkinder – sei es in der Kita oder durch Tagespflegeeinrichtungen – sieht die Stadt Handlungsbedarf, zeigt sich gleichzeitig jedoch zufrieden über die aktuelle Entwicklung. „Seit dem Kita-Jahr 2017/18 konnten wir bereits 500 Plätze mehr schaffen“, betont Jugenddezernent Marc Adomat. Doch sei die Stadt noch lange nicht am Ende mit der Planung neuer Kita-Plätze.

Die Nachfragequote an Betreuungsplätzen – eine rein rechnerische Größe – liege bei den über Dreijährigen (Ü3) bei 100 Prozent. Sprich: Jedes Kind, das älter als drei Jahre ist, benötigt einen Kita-Platz. Bei den unter Dreijährigen (U3) sei die Quote 2018 von 42 Prozent auf 60 Prozent angehoben worden. Eine größere Versorgungslücke war die Folge.

Rund 700 Kita-Plätze fehlen in Leverkusen. Um Versorgungslücken zu schließen, bietet die Stadt kreative Lösungen an. Elf neue Einrichtungen sollen langfristig gebaut werden.

„Eltern, die einen 35-Stunden-Platz erhalten, müssen ihre Kinder je nach Einrichtung in der Mittagszeit für zwei Stunden abholen“, sagt Sabine Jarosch, Sachgebietsleitung für Tageseinrichtungen für Kinder, „Stellen wir fest, dass dies mit einem erheblichen Aufwand stattfinden müsste, dann stellen wir auch einen Betreuer für diese zwei Stunden kostenfrei zur Verfügung.“ Diese Person besuche dann mit dem Kind zum Mittagessen eine soziale Einrichtung, beispielsweise ein Seniorenheim, ehe es im Anschluss wieder in die Kita gebracht werde. Diese kreative Maßnahme sei allerdings nur die Notlösung – mittel- bis langfristig müssten neue Kita-Plätze her.

Deshalb hat die Stadt es sich zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren elf neue Kitas zu bauen. 1105 neue Plätze sollen dadurch zur Verfügung stehen. Konkret wird es bereits unter anderem in Manfort durch den Umbau der Johanneskirche. Zwei neue Einrichtungen in der Neuen Bahnstadt in Opladen sind ebenfalls geplant.