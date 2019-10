Natur-Gut Ophoven : Fallobst für Apfelsaft auf Streuobstwiesen gesammelt

Leverkusen; „NABU-Naturschutzstation Leverkusen – Köln“ sammelt Äpfel Olaf Schluck vom NaBu war für den ersten Tag zufrieden ca. 1 Tonne Äpfel wurden vorbei gebracht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Naturschützer des Natur-Guts holten Früchte von den Streuobstwiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Im Natur-Gut Ophoven wurden am Wochenende ungespritzte Äpfel und Birnen gesammelt, um daraus Apfelsaft (erhältlich im Natur-Gut) zu pressen. Zur alljährlichen Sammelaktion hatte der Naturschutzbund (Nabu) aufgerufen. Der Zweck: Das Fallobst soll nicht auf den Wiesen der Stadt vergammeln, die hochstämmige Streuobstwiesen als Lebensraum für Tiere gefördert werden.

Während wenige Kilometer weiter, in der Nachbarstadt Leichlingen der traditionelle Obstmarkt am Wochenende viel Zulauf hatte, und die Besucher Säcke und kistenweise Äpfel kauften, verwandelte sich das Natur-Gut Ophoven in eine Auffangstation für kleine, ramponierte Früchte und zum Teil unbeliebte Apfelsorten. In einem riesigen grünen Container konnten Besucher, nach vorherigen Abwiegen, ihre mitgebrachten Äpfel, meist aus dem heimischen Garten, von Feldern und Streuobstwiesen, loswerden. Pro Kilo wurden 15 Cent ausgezahlt.

Rote, gelbe und grüne Früchte, Berlepsch, Renetten und Glockenäpfel häuften sich in den metallischen Behältern. Nach einer Stunde waren bereits die ersten 500 Kilo zusammengekommen. Obst, das ohne die Aktion im Natur-Gut wohl auf den Feldern vergammelt wäre, sagte Olaf Schluck von der Nabu-Naturschutzstation Leverkusen-Köln. Seit vielen Jahren schon unterstützt er die Sammelaktion. „In guten Jahren sind schon bis zu sieben Tonnen Äpfel zusammengekommen.“ Die Ausbeute in diesem Jahr, vermutete Schluck, würde wohl nicht so üppig ausfallen. „Wir haben kein gutes Apfeljahr.“ Der heiße Sommer mit wenig Niederschlag habe dazu geführt, dass die Früchte in diesem Jahr deutlich kleiner ausfallen und somit weniger Gewicht auf die Waage bringen.