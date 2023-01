Anderthalb Jahre nach der Explosions-Katastrophe In Leverkusen-Bürrig wird wieder Abwasserkonzentrat verbrannt

Zudem hat die Bezirksregierung dem Chempark-Betreiber Currenta erlaubt, auf dem Klärwerksgelände gelagertes Abwasser, das nach der Explosion im Juli 2021 in Bürrig aufgefangen wurde, über das Klärwerk in den Rhein einzuleiten. Das damals angefallene Lösch- und Reinigungswasser war gemeinsam mit dem regulären Chemiepark-Abwasser in Stapeltanks der Kläranlage des Chemieparks aufgefangen und bis zur Beseitigung zwischengelagert worden. Aktuell lagern noch rund 10.000 Kubikmeter in zwei Behältern auf dem Kläranlagengelände, heißt es in einer weiteren Mitteilung der Bezirksregierung. Nach umfangreichen Laboruntersuchungen und einer ökotoxikologischen Bewertung sei bestätigt worden, dass das Abwasser nach vorheriger Reinigung in die Gemeinschaftskläranlage eingeleitet werden kann. Mit der Einleitung soll laut Bezirksregierung ab der zweiten Januarwoche begonnen werden.