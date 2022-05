Eine Cessna 182 mit vier Menschen an Bord ist am Sonntag (29. Mai 2022) auf dem Rückflug von Split nach Leverkusen kurz vor Mittag vom Radar verschwunden. Am Montag (30. Mai 2022) wurde das Wrack von einer Drohne entdeckt, bestätigt der Luftsportclub Bayer Leverkusen. Die kroatischen Behörden hatten am Sonntag Rettungs- und Suchalarm ausgelöst, nachdem die Maschine nicht mehr geortet werden konnte.