Karneval in Leverkusen : Bernd Lorenz lässt die Jüngeren ran

Bernd Lorenz war lange genug auf der Bühne zu Hause, sagt er. Nun reicht er den Staffelstab an einen Jüngeren weiter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Holzhausen gibt der Sitzungspräsident den Staffelstab weiter. In Schlebusch wird wieder in der Aula gefeiert. Und die Wupperveilchen kehren zu „anno Pief“ zurück. „So muss Karneval sein“, lobt Oberkarnevalistin Käthe Steinke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Es war eine rauschende Karnevalsparty, die die Freunde des Holzhausener Karnevals am Samstag im Lützenkirchener Pfarrheim mit Prinz Elke II. (Röhler) feierten. Die Tollität ist natürlich alljährlich die Hauptperson, um die sich alles dreht. Doch noch viel wichtiger ist ein Mann: Bernd Lorenz (66) führt den ursprünglich 1991 gegründeten, aber 2004 neu ins Leben gerufenen Verein mit rund 30 Mitgliedern als erster und bisher einziger Vorsitzender. Nicht nur als Präsident bei Sitzungen – wie jüngst bei seiner 14. – und zugleich letzten Kostümsitzung –, sondern auch außerhalb der fünften Jahreszeit sind sein Geschick und seine Umsicht gefragt.

Zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt, der wesentlich zur Finanzierung des Karnevalsumzuges in Holzhausen beiträgt. Und natürlich beim Zug selber, der vor fast 30 Jahren im Freundeskreis ursprünglich und klein initiiert wurde. Ursprünglich ist der Narrentreck bis heute, denn Tiere oder motorisierte Fahrzeuge sind nach wie vor nicht erlaubt. Von klein ist keine Rede mehr, vielmehr lockt er tausende Jecken aus der gesamten Umgebung an.

Bei der Sitzung „Karneval wie anno Pief“ der Wupperveilchen in der Stadthalle Bergisch Neukirchen ließ unter anderem das Tanzcorps Rot-Weiß Bechen das Mariechen fliegen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Teil der Einnahmen geht an Hilfsverein Steckepääd Bei den örtlichen Karnevalsgesellschaften wurde am Wochenende icht nur kräftig gefeiert. Sondern bei der Kindersitzung der kleinsten Leverkusener KG, Steckepääd, wurde eben auch an Kinder gedacht, denen es nicht so gut geht: Traditionell wurde ein Teil der Einnahmen an den Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ übergeben.

Seinen Rückzug als Moderator hätte Bernd Lorenz gerne geheim gehalten. Zu seiner Überraschung bereiteten ihm sein Nachfolger und alle Aktiven aber einen großartigen Abschied von der Sitzungsleitung, übergaben Geschenke und widmeten ihm ein eigenes Lied. „Ich war lange genug auf der Bühne und möchte die Aufgabe künftig in jüngere Hände geben“, kommentierte der 66-Jährige und stellte eindeutig klar: „Aus dem Lützenkirchener Fastelovend werde ich mich nicht zurückziehen.“ Neuer Sitzungspräsident im nächsten Jahr wird Jörg Hartl (59), der 2008/2009 als Prinz Jörg I. amtierte.

Kostüme für alle: Bei der Kostümsitzung der KG Grün-Weiß hat sich der Elferrrat nach dem Schlebuscher Motto „Mir Schliebijer treiben’s bunt, jeck bis zum Meeresgrund“ verkleidet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Alles zurück auf Anfang, lautete das Kommando bei der KG Grün Weiß Schlebusch, als die Kostümsitzung nach acht Jahren aus dem Zelt in die Aula der Gesamtschule Schlebusch zurückkehrte. Weil der Schulhof während der laufenden Umbauarbeiten nicht zur Verfügung steht, konnte auch das Zelt nicht errichtet werden. „Wir sind froh, dass die Schulverwaltung mitgespielt hat. Für uns gibt es in Schlebusch keine vergleichbare Saalgröße“, erläuterte Vorsitzender Hans-Peter Teitscheid am Rande der Familiensitzung unter dem Motto „Fastelovend im Dorf“.

Mit 330 Gästen war der Saal in Schlebusch quasi ausverkauft. „Seit Jahren gibt es immer weniger Interessenten an dieser Form des ursprünglichen Karnevals“, merkte Teitscheid an. Vermutlich, weil Damen- und Herrensitzungen im Trend seien, fehle die Bereitschaft, weitere Sitzungen zu besuchen. Doch selbst wenn diese Traditionsveranstaltung nicht kostendeckend gelinge, werde sie beibehalten. „So lange es eben geht“, versprach der Vorsitzende. Zur Finanzierung würde man die Erträge der anderen Sitzung nutzen.

Bäckerliebe: Bei der Kindersitzung der K.G. Stäckepääd überreichte Dieter Gebel dem Leverkusener Prinzen eine besondere Standarte – von Bäcker zu Bäcker. Foto: Uwe Miserius