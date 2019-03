Freiluft-Aktion : In diesem Jahr gibt es ein Morsbroicher Sömmerchen

Blick zurück: Varieténacht mit Feuershow beim Morsbroicher Sommer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Morsbroicher Sommer 2019 findet nicht statt, jedenfalls nicht in der gewohnten Größenordnung. In diesem Jahr gibt es nur so etwas wie einen Platzhalter mit drei Veranstaltungen.

Die eine ist das traditionelle Europafest, das regelmäßig einige Wochen vor Beginn der großen Ferien im Schlosspark stattfindet. Außerdem soll es mit externen Partnern eine Cuba Party und die WDR-Hörspielnacht geben. Bis 2018 wurde der Morsbroicher Sommer vom Kulturbüro organisiert und betreut. Doch inzwischen ist das Personal dort auf eine Person, Anke Holgersson, geschrumpft. Die Stelle von Udo Gerling, der in den Ruhestand ging, wurde gestrichen. „Sie haben hier entschieden, die Stelle mit dem Zusatz k.w. zu versehen“, machte Dezernent Marc Adomat die Kulturpolitiker dafür verantwortlich, dass es nun nach 40 Jahren Morsbroicher Sommer in der Kulturverwaltung keine Kapazitäten mehr für die Traditionsveranstaltung gibt.

Neben Organisation und Durchführung mussten auch Sponsorenmittel dafür aufgetrieben werden. Im vergangenen Jahr hatten sich die Irlandfreunde bereit erklärt, hier in die Bresche zu springen. Doch die sind in der Mitgliederversammlung nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass der Verein mit dem Risiko überfordert ist. Man habe gute Gespräche geführt und müsse die Entscheidung akzeptieren. „Mehr können wir in diesem Jahr nicht machen“, erklärte Adomat, und für die Zukunft müsse man eine neue Lösung finden.

Wenn das Museum eigenständig würde, wie im beschlossenen Museumskonzept vorgesehen, müsste der Morsbroicher Sommer auch dort verantwortet werden.

