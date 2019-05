Qualifikationsturnier für Deutsche Meisterschaft : Taktische Winkelzüge bei einem zauberhaften Kartenspiel

Tobias trat unter anderem beim Qualifizierungstunrier in der Stadtbibliothek gegen Finn, Robert und Christan (v.l.) an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für manchen Zuschauer mag es beim ersten Zusehen anmuten, wie ein Drunter und Drüber, ein außer Kontrolle geratenes Kartenspiel. Für die Spieler von „Wizard“ allerdings steckt hinter ihrem Tun zumeist eine klare Strategie.

Von diesen taktischen Möglichkeiten, so sagen sie, gebe es fast unendlich viele. In der Stadtbibliothek fand jetzt ein kleines Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaften statt.

Ja, ganz recht, das Kartenspiel hat – so wie seine berühmteren Kollegen Skat und Schafskopf – ein deutschlandweites Turnier, bei dem der beste „Zauberer“ von allen ausgespielt wird. Dabei sind die Figuren wie Elfen, der Zauberer, Zwerge und Menschen vielmehr eine Gestaltung des Spiels als für den Inhalt wirklich wichtig.

Es geht darum, Stiche zu landen. Die Besonderheit ist hierbei allerdings nicht, dass derjenige gewinnt, der die meisten Stiche vorweisen kann. Sondern es gewinnt derjenige Spieler, der die Anzahl seiner Stiche in der folgenden Runde exakt vorhersagen kann. Dementsprechend gibt es Punkte – oder eben Minuspunkte, sollte derjenige dann doch falsch gelegen haben. Soweit die Rahmenbedingungen, die Feinheiten des Spiels sind noch weitaus umfassender.

Es ist die erste Qualifikationsrunde dieser Art in der Stadtbibliothek. Diese veranstaltet im Rahmen von „Stadt, Land, Spielt“ derlei Spielrunden allerdings regelmäßig, sagt Leiterin Eva-Marie Urban. Dadurch soll das klassische Familienspiel wieder in der Fokus rücken – mit Erfolg, wie sie berichtet. „Wir hatten immer schon Brettspiele in der Bücherei. Doch dann kamen die Videospiele, und die Brettspiele versanken. Seit kurzem merken wir aber, dass wieder mehr gespielt wird“, ergänzt Urban.