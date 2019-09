Die Burgeria in Opladen : „Hier kommt nichts aus der Tiefkühltruhe“

Opladen An der Kölner Straße betreibt Zeynel Abidin Gül eine Burgeria. Empfohlen wird sie vor allem durch Mundpropaganda.

In Köln und Düsseldorf brummen Restaurants, die sich auf hochwertige Burger-Kreationen spezialisiert haben. „In Leverkusen fehlte ein solches Angebot einfach“, stellte Zeynel Abidin Gül fest und entschied sich, diese Lücke zu füllen. An der Kölner Straße 66 fand er im vergangenen Jahr die geeigneten leerstehenden Räume für ein Lokal, das sich deutlich vom üblichen Schnellimbiss unterscheidet. „Bei uns kommt nichts aus der Tiefkühltruhe“, betont der 39-Jährige, der selber gerne essen geht.

Vorstands-Debakel in Leverkusen : Lauterbach will SPD-Krise wegmoderieren

Drei Monate nach der Eröffnung hat sich alles so weit eingespielt, dass der Inhaber ein zusätzliches Saisonangebot in Angriff nehmen will. Zum Beispiel einen Burger, der statt mit Hackfleisch mit einem richtigen Filet-Stück belegt ist, das frisch auf dem Lavastein zubereitet wird. „Dann ist es schön zart und saftig“, verspricht Gül. Später könnte man auch einen Fisch-Burger anbieten.

Das liege weniger an der exponierten Lage mit Bushaltestelle vor der Tür, die kaum Kunden in die Edel-Burgeria bringt. Mehr bewirkten Mundpropaganda und die guten Bewertungen in sozialen Netzwerken. Seit die Burgeria auch über das Portal „Lieferando“ Bestellungen nach Hause bringt, kommt die Belegschaft ins Schwitzen. Drei Fahrer seien am letzten Sonntag unterwegs gewesen.